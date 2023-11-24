Усе частіше гинуть від friendly fire: шалені втрати росіян посилюють паніку ворога

Розбрат у російській армії не є чимось новим, однак останнім часом ситуація лише загострюється. Російські військові уже починають обстрілювати своїх же, чим полегшують роботу ЗСУ.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що перехоплення окупантів свідчать про жахливу ситуацію всередині їхнього війська. Зокрема, трапляються не лише випадки з friendly fire, але й зґвалтування та зумисні вбивства.

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Конфлікти у ворожому війську

Російське командування традиційно недопрацьовують зі своїм особовим складом. Так, на тлі зростання втрат у противника ширяться панічні настрої. Зокрема, мовиться про Куп'янський напрямок.

Великих втрат зазнали російські підрозділи, які складаються з колишніх ув'язнених, зокрема "Шторм Z". Їх зараз відвели на відновлення, а росіяни чекають нової хвилі зеків.

Ширяться конфлікти на Лиманському напрямку. Противник дуже часто вбиває своїх же військовослужбовців, завдають ударів як артилерією, так і мінометним вогнем. За перехопленнями ми бачимо, що противник скаржиться, що гинуть від friendly fire. Втрати рахуються уже сотнями вбитих і поранених,

– зауважив Тарас Березовець.

Подібних ударів по своїх зазвичай завдають через нескоординованість. Одні російські підрозділи вбивають сусідні, через що збільшується кількість як "двохсотих", так і "трьохсотих".

"Почастішали випадки вживання наркотичних та алкогольних речовин. Зокрема нещодавно в Башкирському полку 25-ї армії Росії були зафіксовані випадки сексуальної наруги над військовослужбовцями з боку інших військовослужбовців. Це часто закінчується смертю", – зазначив офіцер ЗСУ.

Широкого резонансу також набув випадок зі смертю російського призовника з Далекого Сходу, якого жорстоко побили у військовій частині. Після цього його відвезли у госпіталь на території тимчасово окупованого Криму, де він помер. Батькам його тіло досі не віддали.

Історія про смерть 19-річного російського військового із Карелії нещодавно розійшлась у ЗМІ, хоч сталося це на початку листопада 2023 року. Батькам хлопця повідомили, що у їхнього сина було "щось на кшталт нервового зриву" або "синдрому туги за сім'єю". Однак на тілі призовника бачили численні побої, що підтвердили і лікарі севастопольської лікарні.Смерть начебто настала від набряку мозку, однак достеменно невідомо, чи справді це так.

Тарас Березовець про безлад у російській армії: дивіться відео

Офіцер ЗСУ також розповів, що за перехопленнями також стало відомо, що дружини російських військових виходили на протести у своїх містах, однак після цього їм дзвонили з погрозами.

Яка ситуація на фронті

Найгарячішими напрямками на фронті, де противник намагається штурмувати, є Куп'янський та Авдіївський. Зокрема, ворог не втрачає надії оточити наше угруповання в Авдіївці. Для цього залучають чимало засобів та не зупиняються перед величезними втратами.

Зараз там почалась третя хвиля наступу. На певний час противник був змушений взяти оперативну паузу, перегрупувати свої підрозділи, які зазнали суттєвих втрат. А зараз атаки відновили.

Крім того, загострилась ситуація на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Андріївки та Часового Яру, де противник застосовує новітні підрозділи. Там використовують зведені роти з найкращих російських операторів БпЛА,

– зазначив Тарас Березовець.

Зараз росіяни застосовують понад 40 різних видів безпілотників. На окремих напрямках дрони становлять навіть більшу загрозу ніж артилерія. Адже окупанти останніми місяцями напружено працювали над своїми спроможностями і це дається взнаки.

"Зараз практично будь-яка ціль у прифронтовій смузі є мішенню. Пересуватися на будь-яких типах машин, окрім броньованих, є завжди питанням ризику для життя. Росіяни мають стільки БпЛА, що можуть їх витрачати навіть на поодиноких військовослужбовців", – додав Березовець.

Що відбувається у російській армії: останні новини

Українські військові взяли у полон російського окупанта Романа Грибка. Він сидів у в'язниці, однак його забрали воювати в Україні. Він розповів, що в російській армії йде "боротьба за виживання". Зокрема за недотримання наказу військового можуть розстріляти. Так, одному з військових, який намагався втекти, прострелили ногу, а потім жорстоко вбили.

До слова, дезертирство – це звичне явище в окупаційній армії. Днями стало відомо, що 20 військових добровільно покинули свої позиції на Херсонщині, у районі населеного пункту Кринки.

Однак жорстокістю відрізняються й рядові військові. Зокрема, Грибок розповів, що став свідком побиття, а потім і розстрілу командира відділення у тренувальному таборі. З ним розправились через те, що він начебто кинув поранених.

Цікавою є історія іншого українського полоненого Владіміра Отришка. Він поцупив дві гранати на місці збору і вночі підірвав російський штаб. У командуванні не змогли з'ясувати, хто саме це вчинив, то ж вирішили, що окупанти понапивалися і підірвали самі себе.