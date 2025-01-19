Нова тактика росіян на фронті: як діятимуть окупанти на Покровському напрямку

Зважаючи на попередні невдачі на полі бою, росіяни роблять висновки та змінюють тактику. Тепер ворог докладає багато зусиль, щоб обходити великі населені пункти під час наступу та відрізати туди логістику.

Політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що вже давно стало зрозуміло, що прямого штурму на Покровськ не буде. Окупантам не вистачить для цього людського ресурсу.

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Військові потужності росіян

Кирило Сазонов зауважив, що росіяни зосередили поблизу Покровська 50 – 70 тисяч особового складу. Він порівняв, що для захоплення Авдіївки противник залучив понад 110 тисяч солдатів.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

"Кажуть, що росіяни перекидають під Покровськ резерви з Курахового, тобто зайвих сил у них немає", – сказав він.

Відомо, що окупантам щомісяця вдається поповнювати армію на приблизно 30 тисяч людей. Сили оборони щодня знищують понад 1500 окупантів. Це означає, що кожного місяця Росія втрачає близько 50 тисяч бійців. Отже, втрати ворога суттєво різняться із темпами поповнення особового складу.

Тому, ймовірно, будуть бої за агломерацію Покровськ – Мирноград зі штурмами переважно з півдня та заходу. Окупанти намагатимуться відрізати логістику (ЗСУ – 24 Канал), бо без цього зараз воювати неможливо, адже автомат перетворюється на залізну палку, а танк не їде,

– наголосив він.

Військовослужбовець ЗСУ додав, що на Покровському напрямку тривають дуже активні бойові дії, адже за добу 18 січня 2025 року там відбулось 184 боєзіткнення. Росіяни скинули 29 КАБів та здійснили 419 ударів дронами по позиціях Сил оборони.

Зазначимо, росіяни не зайшли в Покровськ, як поширюють деякі джерела. Про це заявили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця". Військові підтвердили, що на підступах до міста тривають запеклі бої, але ситуація під контролем. Чутки про присутність ворога в місті не відповідають дійсності. Громадян закликали користуватися перевіреною інформацією й не поширювати емоційні заяви, які можуть допомогти противнику.