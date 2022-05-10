Росіяни вчетверте запустили ракету в міст через Дністровський лиман

Збройні сили Росії вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман. Війська агресора завдали удару крилатою ракетою.

Росіяни використали крилату ракету

Обстріл мосту через Дністровський лиман відбувся 10-го травня. Про звуки вибухів місцеві жителі Одеси почали повідомляти близько 15:35.

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Згодом в оперативному командуванні "Південь" підтвердили обстріл. Там заявили, що війська агресора продовжують обстрілювали міст через Дністровський лиман.

По Одещині знов спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман,

– йдеться у повідомленні телеграм-каналу Офіційні новини Одеси з посиланням на ОК "Південь".

Також обстріл мосту підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук

"Одещина. Ворог знову б'є ракетою в міст через Дністровський лиман. Це вже вчетверте", – написав Братчук у соціальних мережах.

Росія намагається зруйнувати міст через Дністровський лиман

Збройні сили Росії 26-го квітня вперше завдали удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси. Тоді внаслідок удару було пошкоджено залізничну колію.

Повторний удар по мосту через Дністровський лиман росіяни завдали 2-го травня. Того ж дня війська агресора втретє вдарили по мосту на Одещині.

Сергій Братчук пояснював, що міст через Дністровський лиман на Одещині має важливе стратегічне значення, оскільки забезпечує логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною цього регіону.

Росія гатить по Одесі та області: останні новини

Російські військові протягом останніх днів завдають чимало ракетних ударів по Одесі та області. Зокрема, 7-го травня росіяни випустили по регіону 10 ракет. Протягом 8-го травня окупанти атакували Одещину 9 разів.

Обстріли продовжилися і 9-го травня. Окупанти завдали удару по Одесі сімома ракетами з допомогою авіації. Ввечері росіяни випустили по Одесі три ракети "Кинджал" та пошкодили 5 будівель. Також дві людини постраждали.

Окрім того, внаслідок ще одного ворожого обстрілу загорівся торговий центр в Одесі.

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