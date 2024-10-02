Росіяни атакували з дрона маршрутний автобус на Херсонщині: загинула жінка

Окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутний автобус в Антонівці. Влада розповіла про наслідки ворожої атаки.

Зазначається, що російські окупаційні війська скинули з безпілотника вибухівку на 17-й автобус. Цей маршрут обслуговує КП "Херсонкомунтранссервіс".

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Є жертва

На момент обстрілу у салоні було 20 пасажирів, які їхали в Антонівку. Травми, несумісні з життям, внаслідок скиду ворогом вибухівки з БплА отримала 69-річна жінка. Вона померла у швидкій.

Наслідки удару по Антонівці / Фото МВА

Нагадаємо, що атаки на громадський транспорт у Херсоні відбувається майже щодня.

Так, 29 вересня за день росіяни двічі били по маршрутках. На щастя, тоді не було постраждалих серед пасажирів та водіїв.