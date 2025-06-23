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24 Канал Новини України Росіяни вдарили по Білгород-Дністровському балістикою: під завалами можуть бути люди
23 червня, 15:17
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Росіяни вдарили по Білгород-Дністровському балістикою: під завалами можуть бути люди

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Росіяни атакували Білгород-Дністровський, зруйнувавши місцевий навчальний заклад, під завалами можуть бути люди.
  • Дітей у закладі під час атаки не було, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Окупанти атакували Білгород-Дністровський Одеської області. Відомо про пошкодження місцевого навчального закладу – під завалами можуть бути люди.

Про це пише 24 Канал із посиланням на главу Одеської військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки ворожої атаки на Білгород-Дністровський

Унаслідок обстрілу окупантів в Білгород-Дністровському зруйновано навчальний заклад. Росіяни використали балістику для терору українського міста.

Під завалами можуть бути люди, зокрема дорослі з викладацького складу. Кіпер пояснив, що дітей у закладі під час атаки не було – вони зараз на канікулах.

Наразі триває робота з ліквідації наслідків.

 

 

 