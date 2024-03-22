Була найбільша за потужністю, – директор Укргідроенерго сказав, що відбувається на ДніпроГЕС

Вранці 22 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по ДніпроГЕС у Запоріжжі. Уже вдалося локалізувати пожежу, яка тривала більш як 4 години.

Атака відбулася о 04:10, а близько 8 ранку пожежники загасили полум'я. Про це 24 Каналу розповів директор Укргідроенерго Ігор Сирота, зауваживши, що дві станції зараз не працюють.

Найголовніше тут Дніпровська ГЕС під ударом росіян: все, що відомо про ворожий теракт 22 березня

Сирота наголосив, що про наслідки удару поки зарано говорити, адже машинний зал досі задимлений. Він повністю зруйнований та засипаний. Рятувальники не можуть навіть ще розібрати всі завали. Імовірно, картинка стане більш-менш зрозумілою через два – три дні. Утім, до кінця поточної доби будуть відомі втрати.

ДніпроГЕС була найбільша за потужністю. Майже 1500 МВт. Вона несла велике навантаження та велику користь не тільки для компанії, а й для енергосистеми загалом,

– наголосив Ігор Сирота.

Наразі об'єкт втрачений невідомо на який період часу. В Укргідроенерго кажуть, що старатимуться якомога швидше відновити станцію. Уже велися відповідні розмови з іноземними партнерами та фінансовими установами, які готові допомогти полагодити Дніпровську ГЕС. Оскільки у держави нині немає для цього коштів.

Тому будемо намагатися якнайшвидше відновити. Це великий обсяг роботи та вартісні показники. Але найголовніше, що ми не втратили людей, а станцію відбудуємо,

– підкреслив директор Укргідроенерго.

Були влучання також по дамбі ДніпроГЕС. Через паводок доведеться підіймати отвори водозливної греблі, щоб не створювати навантаження на гідроспоруди. На сьогодні критичної ситуації немає, відтак загроза прориву дамби поки не спостерігається.

ДніпроГЕС Будівництво Дніпровської ГЕС розпочалось у березні 1927 році, а за п'ять років її вперше ввели в експлуатацію, до 1939 року вона досягла всієї потужності. Під час Другої світової війни у 1941 році ДніпроГЕС зупинили. НКВС СРСР підірвало дамбу ГЕС після отримання інформації про прорив німецьких військ. Після вибуху в греблі виникла пробоїна завдовжки 175,5 метрів та заввишки 21,2 метра. Шестиметрова хвиля затопила прибережні території. Внаслідок підриву загинули тисячі людей, точну кількість жертв встановити не могли.

Що відомо про влучання по Дніпровській ГЕС