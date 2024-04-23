Росіяни вдарили по Дніпровському району: чимало постраждалих

Окупанти атакували ракетами околиці Дніпра. Кілька людей отримали поранення.

Вдень у Дніпрі було гучно. Ворог запустив по місту балістику.

Дивіться також Росія знову атакувала Харків: один із прильотів був у приватний сектор

Поранено цивільних

О 12:30 Повітряні сили повідомили про загрозу використання ворогом балістичного озброєння. Тривогу було оголошено, зокрема, і для Дніпропетровської області. Вже за кілька хвилин у районі Дніпра пролунали перші вибухи.

Згодом військові попередили про ракету, яка летить на місто. Це було біля 12:48. За три хвилини прогриміли повторні вибухи.

Тривога тривала майже годину. Пізніше міська влада розповіла про наслідки ворожого удару.

Попередньо, четверо людей постраждали. Це троє чоловіків – 34, 48 і 70 років та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Відомо також про два займання. Інформація ще уточнюється.

У Харкові – "приліт" по приватному сектору

Після відбою загрози балістики Повітряні сили проінформували про ймовірність застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових областях. Незабаром у Харкові пролунали вибухи.

Як повідомляє тамтешня поліція, окупанти скинули на місто керовану авіабомбу. Снаряд потрапив у землю на території приватного сектору. Пошкоджено п’ять приватних будинків та два автомобіля. Інформація про постраждалих не надходила. Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що "приліт" стався у Салтівському районі міста.

Нагадаємо, що вчора, 22 квітня, росіяни атакували харківську телевежу. На щастя, минулося без постраждалих, адже під час тривоги співробітники встигли спуститися в укриття.

Водночас у місті були зафіксовані перебої із сигналом цифрового телебачення. Наразі харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. В ОВА повідомили, що радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють.

Відомо, що відбулося пряме влучання керованої авіаційної ракети Х-59, від чого телевежа розламалася навпіл.

Загальна висота об'єкту до влучання – 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення.