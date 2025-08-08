Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що Росія дала чітку відповідь, чи хоче вона завершувати війну. Насправді Кремль просто відтягує час для переговорів.

Удар по газорозподільчій станції на Одещині став сигналом

Речник Української добровольчої армії пояснив, що удар по газорозподільчій станції на Одещині є не лише питанням безпеки європейських партнерів. Тут мовиться про економіку Азербайджану та США. Також цікаво, що окупанти атакували станцію у той ж день, коли Володимир Путін мав зустріч з спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Це сигнали для Європи, для США про те, що кремлівський диктатор лише грається в перемовини щодо перемовин та не збирається зупинятись, а лише імітує миротворчі процеси,

– сказав він.

До слова, після удару по газорозподільчій станції на Одещині у російському міноборони вкотре знайшли виправдання злочинним діям – придумали, що вона буцімто забезпечує роботу підприємств військово-промислового комплексу України, складів безпілотників великої дальності та пунктів тимчасової дислокації українських формувань й іноземних "найманців" в 142 районах.