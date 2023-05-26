Ворог вдарив по Гуляйполю і Авдіївці: є постраждалі

Росіяни завдали ударів по Гуляйполю Запорізької області та Авдіївці Донецької. Вже віжомо про постраждалих.

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що окупанти вдарили артилерією по цивільному сектору. Було зруйновано житлові будинки та господарчі споруди.

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Двоє поранених

У Гуляйполі двоє людей зазнали поранення після обстрілу. Це 2 жінки 47 та 62 років, яких витягли з-під завалів. Зараз їм надається медична допомога.



Удар по Гуляйполю / Фото Запорізької ОВА

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару.



Рятувальники працюють на місці / Фото Запорізької ОВА

Новий удар по Авдїівці

Також росіяни знову вдарили по Авдіївці, влучили в житловий будинок. Попередньо, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 23 травня ворог завдав авіаудару по багатоквартирному будинку Авдіївки. Будинок обвалився. Двоє людей були поранені, ще двоє залишились під завалами. Дістати їх неможливо без спецтехніки. В ОВА зазначають, ймовірно, люди вже не вижили. Це чоловік 1930 року народження та жінка з 1958. Вона була вчителькою однієї з наших місцевих шкіл.



Удар по Авдіївці / Фото ОП