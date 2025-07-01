Росіяни вдарили по Гуляйполю: загинув полковник Захаревич та інші військові

Російські окупанти вдарили по Гуляйполю Запорізької області. Внаслідок цього загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич.

А також інші українські військовослужбовці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про загибель Захаревича

Глава держави зазначив, що 1 липня весь день тривав розбір завалів після російського цинічного удару по Гуляйполю.

На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що внаслідок удару російських окупантів понад 30 людей отримали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу. Наразі триває повне розслідування обставин цього удару.