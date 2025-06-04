Росіяни атакували "Молнією" околицю Харкова: під ударом опинилася АЗС, є постраждалий
Російські війська вкотре тероризують Харків. Так, зранку 4 червня ворог вдарив по околиці міста.
Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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Росіяни вдарили по околиці Харкова
О 10:38 Терехов повідомив, що відповідно до попередньої інформації, ударний БпЛА типу "Молнія" ударив по околиці міста у Київському районі.
Невдовзі мер міста повідомив деталі атаки.
Під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної. На щастя, обійшлося без загоряння,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що одна людина постраждала. Так, відомо, що працівник АЗС зазнав поранення ноги.
Олег Синєгубов, глава ОВА, також підтвердив інформацію про одного постраждалого внаслідок падіння ворожого БпЛА в Київському районі Харкова.
За його словами, бригада медиків працює на місці.
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Нагадаємо, що цієї ночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову, а також передмістю. Росіяни застосували 2 ракети та 9 "Шахедів". Відомо, що один "Шахед" – не вибухнув. Решта – влучили.
Окупанти били по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по людських будинках, СТО, парку. Загалом, як вказував міський голова Терехов, зафіксовано прильоти по 7 локаціях.