Думали, що в безпеці, – активіст розповів деталі смертельної атаки росіян по Херсону

Росіяни 15 квітня атакували з артилерії Херсон. Окупанти вдарили по Таврійському мікрорайоні міста, внаслідок чого загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька. Цей район містяни вважали безпечним, оскільки останній час туди не діставали ворожі міномети.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він додав, що люди стали заручниками власної безпечності.

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"Їм здавалося, що там потрапити під ворожі снаряди неможна, але це була хибна ілюзія, бо росіянам нічого не заважає застосовувати більш далекобійні засоби ураження", – відзначив він.

В Херсоні немає безпечних місць

Активіст наголосив, що росіяни вдарили по житловому кварталу, де немає жодних військових об'єктів. В цьому районі розташовані винятково будинки, дитячі садки та школи.

Ймовірно, вони думають, що там знаходяться ЗСУ, або якісь склади. Бо окупанти самі використовують школи на тимчасово окупованому лівому березі для розташування своїх військ. Тому вони могли порівняти свою поведінку з ЗСУ,

– припустив ймовірну тактику ворога Молчанов.

Він наголосив, що в Херсоні немає безпечних місць.

"Я б порадив триматися далі від великих об'єктів, куди можуть влучити росіяни. А з урахуванням "точності" їхньої техніки і зброї – не тільки туди, але й поруч. Утім, це не означає, що в інше місце не може прилетіти", – підкреслив активіст.

Ворог продовжує тактику терору

Крім цього Володимир Молчанов також зазначив, що 14 квітня у Херсоні було поранено 4 поліцейських. Росіяни полюють за допомогою безпілотників на автівки правоохоронців та скидають гранати. Крім цього уражають об'єкти промислового комплексу, видаючи їх за військові.

"Ні в Херсоні, ні в Бериславі, ні в інших містах немає скупчень якихось військ і склади з озброєнням там ніхто не тримає. Але й без них є чому вибухати. В Бериславі – зерновий пил, який вибухнув і підпалив кукурудзу на елеваторі. Потім було трансформаторне мастило, яке горіло більше доби, сьогодні – соняшникова олія. Знов вони (росіяни – 24 Канал) заявлять, що спалили чи пальне, чи боєприпаси", – розповів спікер.

Він додав, що ворог намагатиметься знищити все, що можна і зупинятися не збирається.

"Поки вони не зітруть з лиця землі усе, що є, вони не заспокоються. Або поки їх не проженуть. Бо, здається, й проблем зі снарядами у них немає. Принаймні для поступового знищення усього, що тут є. Поки що досить вони безкарно почуваються і в повітрі, на жаль", – повідомив обстановку в області Володимир Молчанов.

Атака на Херсон 15 квітня: що відомо