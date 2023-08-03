Росіяни вдарили по Херсону: обстріляли транспорт, що віз людей на роботу

3 серпня 2023, 08:49
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Ворог продовжує обстрілювати Херсон. Уранці, 3 серпня, росіяни обстріляли з артилерії громадський транспорт.

За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих. Ворог цинічно завдав удару, коли люди їхали на роботу. 

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Росіяни обстріляли громадський транспорт

Про обстріл міста повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо, троє людей отримали поранення,
– мовиться у його повідомленні. 

 
Автор: Анжеліка Байбак