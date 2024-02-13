Напередодні росіяни вдарили "Іскандером" по Кіровоградщині: на місці виникла пожежа

Протягом минулої доби ворог завдав удару по Кіровоградській області. Ймовірно, російські загарбники атакували крилатою ракетою "Іскандер-К".

Зокрема. вдень 12 лютого російські загарбники атакували по Кропивницькому. У місті пролунав гучний вибух.

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Окупанти атакували Кіровоградську область

У Силах оборони Півдня повідомили про атаку на Кіровоградську область.

Протягом доби ворог завдав ракетного удару, ймовірно, крилатою ракетою "Іскандер-К" в напрямку Кіровоградщини,

– мовиться у повідомленні.

Наразі відомо, що внаслідок влучання сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. Однак пожежники оперативно приборкали полум'я та ліквідували загоряння.

Як зазначили у Силах оборони півдня України, постраждалих та загиблих серед цивільного населення внаслідок ворожої атаки немає.

Постраждала і Херсонська область

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 5 авіаційних ударів із застосуванням 5 керованих авіабомб по Бериславу та Крупиці Херсонської області. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено господарчі будівлі.

Втім, жертв серед мирного населення, на щастя, немає.

Зокрема, внаслідок злочинних дій росіян обстріляні Понятівка, Антонівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Кринки.

Раніше повідомляли про вибухи у Кропивницькому: коротко

Повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили 12 лютого орієнтовно о 15 годині 11 хвилин. Тоді у Повітряних силах попереджали про рух ракети в напрямку області.

Уже через кілька хвилин кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кропивницькому чули гучні звуки. Вони були пов'язані з рухом російської ракети на місто.

Близько 15 годин 23 хвилини у Кіровоградській області пролунало сповіщення відбою повітряної тривоги.

Водночас вибухи також лунали у Чугуївському районі Харківської області. За попередньою інформацією, ворог міг вдарити балістикою чи навіть ракетами С-300.

Пізніше моніторингові телеграм-канали також розповіли, що повітряну ціль противник випустив із території тимчасово окупованої Луганської області.

Також протягом минулого дня у лісосмузі поблизу Біляївки у Херсонській області, двоє місцевих мешканців підірвалися на вибуховому пристрої. У Силах оборони півдня України нагадали про заходи безпеки при відвідуванні деокупованих територій. Не варто відхилятися від уже раніше перевірених і позначених маршрутів.