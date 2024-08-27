Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є загиблі та поранені, люди під завалами

Ввечері 26 серпня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Місцева влада зазначила, що влучання було у будівлю цивільної інфраструктури.

За данними ЗМІ, йдеться про місцевий готель "Аврора", у якому перебували люди.

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Удар по Кривому Рогу

На жаль, внаслідок російської атаки по Кривому Рогу понівечений цивільний об'єкт, є жертви та поранені.

Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб,

– написав Вілкул о 01:01.

Вже о 02:09 начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко уточнив, що загиблих вже двоє. Водночас кількість постраждалих зросла до 6, з яких двоє дітей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт.

Як вказав голова Ради оборони міста, рятувальна операція продовжується. На місце прибули усі екстрені, комунальні та медичні служби.

Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав: "Росія – країна терорист".

Зазначимо, що вибухи у Кривому Розі пролунали приблизно о 23:20 26 серпня. Тривогу було оголошено за 10 хвилин до атаки – причиною була загроза застосування балістичного озброєння.

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