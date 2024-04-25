Росіяни вдарили по селищу Удачне: загинули троє залізничників

В обід 25 квітня росіяни завдали удару по селищу Удачне в Донецькій області. На жаль, є загиблі. Усі вони – працівники Укрзалізниці.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок удару по Удачному загинули троє людей. В Укрзалізниці уточнили, що всі вони – залізничники. Також компанія оприлюднила імена загиблих.

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Залізничники загинули під час роботи

Загалом внаслідок удару по Удачному загинули 3 людини, ще 4 зазнали поранень. Усі вони – працівники залізниці.

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії,

– повідомили в Укрзалізниці.

Також компанія назвала імена загиблих працівників.

Богдан Ковальов, 26 років.

Сергій Кузнецов, 37 років.

Михайло Бандрівський, 26 років.

Усі троє загиблих працювали електромеханіками на залізниці.

Німе горе і невиправна трагедія для залізничної родини. Ми виражаємо свої найглибші співчуття близьким загиблих,

– сказали у компанії.

Що стосується поранених працівників, то їх госпіталізували до лікарні.

Прокуратура відкрила справу

Укрзалізниця 25 квітня стала об'єктом масових атак Росії. Окупанти також атакували вокзал у Балаклії на Харківщині, в результаті чого постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру – на щастя, минулося без жертв.

Вадим Філашкін повідомив, що в Удачному також пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків. Наразі правоохоронці ретельно документують цей злочин.

Через терористичний обстріл за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури почалось досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни – ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України.