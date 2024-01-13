Росіяни вдарили по Шостці: наслідки ракетного обстрілу Сумщини

Російська армія 13 січня завдала ракетного удару по місту Шостка Сумської області. Внаслідок терористичної атаки поранено жінку.

Також вибухова хвиля пошкодила понад два десятки будинків. Правоохоронці наразі фіксують наслідки російської атаки по Сумщині.

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Деталі удару по Шостці

Вранці 13 січня росіяни здійснили удар по місту Шостка Сумської області. За попередніми даними, ворог використав надзвукові крилаті ракети Х-22.

Унаслідок атаки окупантів отримала поранення 47-річна цивільна жінка. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків,

– зазначили у Сумській прокуратурі.

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів окупантів. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки російського удару по Шостці: фото обласної прокуратури

Що відомо про російську атаку

Російська армія 13 січня завдала комбінованої атаки по Україні з застосуванням різних типів озброєння. Ворог випустив 40 засобів повітряного нападу, а саме:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;

3 ударні БпЛА "Шахед";

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крилатих ракет Х-22;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Повітряним силам вдалося збити 8 ворожих цілей – 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 і ще 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Також ще понад 20 повітряних цілей, які не ввійшли у статистику збитих, не досягли своїх цілей. Повідомляється, що вони або впали в полі, або вибухнули у повітрі, або були збиті з курсу РЕБ. У Повітряних силах зазначили, що російські ракети стають менш якісними.