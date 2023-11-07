Росіяни вдарили по Запорізькому району: уражено цивільну інфраструктуру
Джерело:Юрій Малашко
Російська армія ввечері 7 листопада завдала ракетного удару по Запоріжжю. Відомо про приліт по цивільній інфраструктурі.
Під час тривоги Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. В місцевій ОВА повідомили, що тип ракет наразі встановлюється.
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Російський удар по Запоріжжі
У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що о 17:30 російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі. Було два прильоти по одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району.
Голова ОВА Юрій Малашко додав, що наразі тип ракет, якими вдарили окупанти, уточнюється. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Повітряні Сили оголосили повітряну тривогу о 17:26 у зв'язку з ракетною небезпекою. Про відбій сирен повідомили о 18:29.
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