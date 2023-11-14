Росіяни вдарили трьома дронами по Дніпропетровщині: є загиблий і поранений
Джерело:Сергій Лисак
Російські військові завдали удару дронами по Дніпропетровській області. Унаслідок атаки окупантів є загиблий і поранений.
Росіяни вдарили трьома дронами-камікадзе по Нікополю. Унаслідок атаки армії Росії загинув 26-річний чоловік.
Дивіться також Росія вночі атакувала уніфікованою ракетою, – Ігнат розповів деталі обстрілу
Наслідки атаки росіян уточнюються
Також через удар дронів постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.
Інформація про те, яких збитків завдала атака російських військових, – уточнюється.
Додамо, що напередодні російські військові теж атакували Нікополь дроном та артилерією. Унаслідок ворожого удару поранення отримав місцевий мешканець.
Також було пошкоджено комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, житлові будинки, господарські споруди, гараж, лінії електропередач та газопровід.
Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами: подробиці
- Російські військові з допомогою шести дронів-камікадзе типу "Шахед" пізно ввечері 13 листопада завдали удару по Ізюмському району на Харківщині.
- У Харківській ОВА повідомили, що чотири ударні БпЛА росіян вдалося знешкодити. Водночас через влучання дронів було пошкоджено цивільне підприємство.
- Всього у ніч з 13 на 14 листопада російські війська випустили по Україні 9 "Шахедів", з яких вдалося знешкодити сім. Крім того, окупанти спрямували по Україні дві ракети – Х-35 та "Іскандер-М".
- Ввечері 13 листопада українські військові інформували, що 4 дрони окупантів було знищено в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
- Вночі ППО працювала у Хмельницькій області. Унаслідок роботи ППО руйнувань чи постраждалих – не зафіксовано.