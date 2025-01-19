Росіяни намагаються просуватись по флангах: Тимочко пояснив ворожу тактику біля Покровська

Росіяни не припиняють штурмувати позиції Збройних Сил України на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бойові дії. Окупанти шукають різноманітні способи, щоб виконувати завдання військового командування.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Сили оборони також пробують нові тактики під час бойових дій. Все частіше з'являються повідомлення про те, що наші військові на танках штурмують російські позиції.

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Тактика росіян поблизу Покровська

Іван Тимочко зауважив, що під час наступу на Покровськ росіяни намагатимуться з південної сторони міста пробувати обрізати логістику постачання для Сил оборони.

Зі східної сторони Покровська окупантам наступати набагато складніше, адже поруч є Мирноград. Росіяни точно не спроможні зараз атакувати два міста, адже біля Покровська зосереджують свої сили вже кілька місяців,

– сказав він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ вважає, що противник намагатиметься просуватись по флангах, а пізніше, можливо "атакувати в лоб", як це було в районі Торецька.

Поки в окупантів є можливість просуватись та розширювати фронт, то вони робитимуть це, але щойно їх зупинять, то будуть намагання атакувати з іншої сторони,

– підкреслив він.

За словами Тимочка, противнику буде дуже складно заходити в Покровськ, щоб там вести бойові дії. Він пояснив це тим, що довкола міста через активний наступ окупанти втратили понад 150 тисяч солдатів, а якщо розпочнуться міські бої, то загиблих та поранених буде ще більше.

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Ймовірно, росіяни мають на меті обходити Покровськ з флангів, проте ті просування окупантам даються дуже складно. Щоб підтримувати такий темп наступу, необхідно залучати до бойових дій вкрай серйозні військові ресурси.

Іван Тимочко додав, що це зовсім нелегко, адже ЗСУ дають потужну відсіч противнику.