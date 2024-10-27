Атаки по енергоструктурі відновилися: якою може бути зима на Херсонщині

Російські військові відновили атаки по критичній інфраструктурі України. Зокрема, частіше саме такі цілі опиняються під обстрілами на Херсонщині.

У Херсоні часто немає світла через російські обстріли. Взимку ситуація може погіршитися. Детальніше про те, як місто намагається впоратися з російськими обстрілами, 24 Каналу розповів журналістка Євгенія Вірлич.

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Росіяни гатять по критичній інфраструктурі

З наближенням до опалювального сезону росіяни знову починають обстрілювати енергоструктуру України. Винятком не став Херсон, який і так страждає від постійних обстрілів.

Росіяни стали гатити та цілитись по об'єктах енергетичної інфраструктури. У Херсоні є певні мікрорайони, де довго нема світла, де немає і, можливо, знову не буде опалення взимку. Нас дуже рятує те, що регіон сам по собі теплий,

– зазначила Євгенія Вірлич.

Вже не перший рік росіяни цілять у критичну інфраструктуру, тож місцева влада та комунальні служби навчилися з цим працювати. Усі намагаються якомога швидше усувати наслідки обстрілів.

"Майже кожного дня місто починає ранок без електрики. Електротранспорт не може вийти на дороги, бо росіяни обстріляли. Та все ж місцева влада навчилася ладити все максимально швидко", – наголосила журналістка.

Російські окупанти справді постійно атакують Херсон та область. Днями ворог обстріляв колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Через це перевезення пасажирів здійснювали автобусами.

Крім того, росіяни цинічно цілять у цивільних людей. Вдень 25 жовтня росіяни атакували з дрона автівку, яка рухалась трасою неподалік Томиної Балки. Загинув 75-річний чоловік, а поранень зазнали матір з дитиною.