Своєрідний спосіб порятунку, – військовий оглядач про новий наступ росіян на Вугледар

Український Генштаб повідомив, що росіяни поновили наступ на Вугледар. Попри невдачі, окупанти роблять видимість загрози повторного наступу на певних ділянках фронту.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що поновлення наступальних дій для росіян є способом порятунку, аби відтермінувати контрнаступ ЗСУ, однак ці плани будуть невдалими.

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Активізацію росіян на Вугледарському напрямку Мусієнко пояснив спробами протидіяти українському контрнаступові, застосовувати все, що вони мають, аби відтягувати українські сили оборони.

Окупанти намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ

Мусієнко зауважив, що росіяни мали наказ захопити повністю Донецьку та Луганську області, ці плани до 31 березня вони провалили. Також окупанти намагалися виснажити українські сили, витягнути боєздатні резерви та унеможливити проведення контрнаступу.

Ця мета провалюється, але вони все одно вперто продовжують хапатись за це, тому що це для них є своєрідною соломинкою, що дає їм можливість продовжувати бойові дії і намагатися нав'язати нам сценарій того, щоб ЗСУ ще більше намагалися втягнутись в бої на Сході,

– додав спікер.

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Безрезультатні спроби атакувати

Мусієнко повідомив, що ворог також ініціює певну активність на Півдні протягом останніх тижнів. Велика концентрація російських військ спостерігається і біля Великої Новосілки, під Оріховим, в районі Гуляйполя. Там вони намагаються створити враження про поновлення наступальних дій.

Проте всі російські розвідки боєм були безуспішними. Росіяни відступили, але досі намагаються створити враження, що можуть наступати з певних напрямків.

За словами військового аналітика, на півдні, на Луганщині – в районі Сватового та Кремінної росіяни все частіше переходять до оборони, зводять оборонні споруди.

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