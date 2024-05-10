Є проблеми: росіяни посилено відновлюють виробництво літаків
Росіяни в Хабаровській області активно збирають літаки – Су-35 та Су-57. Виробництво працює 24/7, однак виготовляти борти такого рівня у великій кількості – це дуже складне завдання.
Таку думку висловив 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що росіяни мають певні труднощі з цими літаками. Окрім того, їм також потрібно налагодити виробництво Су-34, які активно ліквідують українські сили.
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Багато втрачають Су-34
Росіяни будуть намагатися вирішувати ситуацію з виробництвом Су-35 та Су-57. Щонайбільше вони можуть випускати 15 – 20 літаків на рік. Зокрема і літаків Су-34.
Наразі ці літаки у ворога стали як "розхідники". Вони дуже багато втрачають Су-34, зокрема, через збиття українськими силами. Їх дістають системи Patriot, і тоді ворог втрачає ці літаки десятками. Саме тому росіяни зосередять зусилля на виробництві Су-34,
– пояснив ліьотчик-інструктор.
Крім того, у них є проблеми з Су-57. Цей борт не дотягує до літаків п'ятого покоління, як заявляли росіяни, – не за двигунами, не за авіонікою та іншим параметрах.
З експортом літаків, за словами військового експерту, у росіян теж не все добре. Зокрема Су-35 не продається, від нього практично відмовився весь світ, окрім іранців.
"Су-57 взагалі нікуди не пішов, адже виявився занадто дорогим для експорту. Тому його виготовляти не будуть, і перейдуть, імовірно, на виробництво Су-34", – наголосив Роман Світан.
Що відомо про російські винищувачі Су-57
- Росія почала застосовувати для завдання ударів по території України Су-57, які вони називають "літаками п'ятого покоління". На озброєнні в російській армії він з'явився у 2018 році. Бойовий радіус літака – 2000 кілометрів, дальність польоту – 4500 тисячі кілометрів, а максимальна швидкість – 2600 кілометрів на годину. Су-57 може бути носієм, зокрема, ракет типу Х-69 та Х-59, а також КАБів.
- Водночас Су-57 не відповідають заявленим характеристикам літака "п'ятого покоління", як зазначив авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.
- У цих літаків виходять з ладу 2 елементи. По-перше, Ш-121 – радіолокаційний комплекс системи управління озброєнням. Він відповідає за виявлення цілей та наведення ракет. По-друге, БЦОМ ІМА БК – бортовий комп'ютер, який впливає на роботу усіх систем літака.
- Проблеми пов'язані з дуже низькою якістю цих елементів, яка зумовлена санкціями. Через них Росіяни не можуть отримувати необхідне комплектування.
- Крім того, двигун борта Су-57 має бути захищений від певного радіоелектронного обладнання, а також – від теплового випромінювання, щоб він міг відповідати концепції "літака п'ятого покоління". Однак цього у Су-57 немає. Ці літаки мають двигуни так званого першого етапу, які встановлені на четвертому плюс-плюс поколінні – на Су-35 та Су-34.