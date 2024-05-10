Є проблеми: росіяни посилено відновлюють виробництво літаків

Росіяни в Хабаровській області активно збирають літаки – Су-35 та Су-57. Виробництво працює 24/7, однак виготовляти борти такого рівня у великій кількості – це дуже складне завдання.

Таку думку висловив 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що росіяни мають певні труднощі з цими літаками. Окрім того, їм також потрібно налагодити виробництво Су-34, які активно ліквідують українські сили.

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Багато втрачають Су-34

Росіяни будуть намагатися вирішувати ситуацію з виробництвом Су-35 та Су-57. Щонайбільше вони можуть випускати 15 – 20 літаків на рік. Зокрема і літаків Су-34.

Наразі ці літаки у ворога стали як "розхідники". Вони дуже багато втрачають Су-34, зокрема, через збиття українськими силами. Їх дістають системи Patriot, і тоді ворог втрачає ці літаки десятками. Саме тому росіяни зосередять зусилля на виробництві Су-34,

– пояснив ліьотчик-інструктор.

Росіяни продовжують втрачати свої літаки, зокрема, винищувачі Су-34, які є носіями КАБів. Це відбувається завдяки вдалим діям українських сил. Проте росіяни й самі "пораються" з цим. Так, 6 травня в Росії повідомили про загибель екіпажу Су-34 . Літак виконував бойове завдання в Бєлгородській області. Внаслідок відмови двигуна, сталася катастрофа. Екіпаж Су-34 не встиг катапультуватися. Оскільки деталі інциденту не вказуються, можна припустити, що винищувач був уражений засобами ППО.

Крім того, у них є проблеми з Су-57. Цей борт не дотягує до літаків п'ятого покоління, як заявляли росіяни, – не за двигунами, не за авіонікою та іншим параметрах.

З експортом літаків, за словами військового експерту, у росіян теж не все добре. Зокрема Су-35 не продається, від нього практично відмовився весь світ, окрім іранців.

"Су-57 взагалі нікуди не пішов, адже виявився занадто дорогим для експорту. Тому його виготовляти не будуть, і перейдуть, імовірно, на виробництво Су-34", – наголосив Роман Світан.

Що відомо про російські винищувачі Су-57