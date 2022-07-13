"Трибунал – буде": Зеленський готує звернення до учасників форуму в Гаазі

росіянам доведеться відповісти за всі злочини, які вони скоїли проти України та українців. Від відповідальності не вдасться втекти жодному окупанту.

Україна за підтримки партнерів ретельно документує кожен злочин російських окупантів. Тим, хто дивом виживе у війні проти України, доведеться постати перед судом та відповісти за скоєне.

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Звернення Зеленського до учасників форуму в Гаазі

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців, незабаром він виступить перед учасниками форуму в Гаазі. Його мета – обговорення притягнення до відповідальності російських окупантів за злочини, які вони вчинили в Україні.

Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля таким чином, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде,

– сказав Зеленський.

Війна росії з Україною: останні новини

росіяни активно посилюють захист Кримського мосту. Вони дуже бояться, що ЗСУ за допомогою зброї партнерів зможуть поцілити в об'єкт та відрізати їх від важливого каналу постачання.

В тимчасово окупованій Горлівці пролунали потужні вибухи. Ймовірно, нашим героям вдалося поцілити у ще один склад росіян.

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