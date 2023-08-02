Під натиском ЗСУ окупанти відступили з позицій біля Андріївки, що на південь від Бахмута

Наші військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах та атакують артилерією виявлені цілі ворога.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що наші Сили оборони продовжують стримувати наступ російських загарбників на Куп'янському та Лиманському напрямках. Окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Дивіться також Понад 40 зіткнень з ворогом, ЗСУ просунулись біля Бахмута: карта бойових дій 2 серпня

Наші військові продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема, південніше Бахмута.

Яка ситуація в районі Андріївки

В ході ведення силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки,

– заявили у Генштабі ЗСУ.



Наші військові вигнали ворога у районі Андріївки / Скриншот з карти DeepState

Яка ситуація біля Андріївки​: дивіться на карті

За даними наших військових, також росіяни марно намагались відновити втрачене положення:

північніше та західніше Кліщіївки;

північно-західніше Курдюмівки.

У Генеральному штабі Збройних Сил України пояснили, що окупанти продовжують чинити потужний опір, застосовувати резерви, зазнавати значних втрат.

Дивіться також ЗСУ підійшли до Роботиного: надалі контрнаступ може значно пришвидшитись

Скільки територій звільнили ЗСУ за тиждень

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наші сильні воїни за минулий тиждень на Півдні та Сході звільнили 14 квадратних кілометрів. Зокрема, відомо, що:

Бахмутському напрямку – 2 квадратних кілометри. З початку контрнаступу ЗСУ – разом вже 37 квадратних кілометрів;

на Півдні – 12 квадратних кілометрів, з початку наступу наших військових – 204 квадратних кілометри.

Також заступниця Олексія Резнікова пояснила, що інформацію щодо успіхів Збройних Сил України оновлюють за тиждень, бо ситуація день у день нестабільна та може змінюватись. Детальніше про це читайте за посиланням.