Помста за аеродроми: у Повітряних силах пояснили, чому росіяни вночі вдарили "Іскандерами"

18-19 жовтня росіяни запустили 17 ворожих цілей по Україні. Серед них 8 балістичних ракет.

Зокрема, окупанти вдарили по Україні аж 5 "Іскандерами-М". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, з чим це може бути пов'язано.

Дивіться також Не лише дрони, а й балістика: Повітряні сили розповіли про нічну атаку ворога

"Не переварили" удари по аеродромах

Чергова масована атака окупантів тривала звечора 18 по 5 ранку 19 жовтня. За цей період ворог атакував східні та південно-східні області України 8 ракетами та 9 ударними безпілотниками.

Увагу привертає те, що росіяни почали частіше застосовувати "Іскандери". Юрій Ігнат зауважив, що використання цього типу балістики можна пояснити відповіддю на удари ЗСУ по аеродромах окупованих Луганська та Бердянська. Нагадаємо, внаслідок цих атак були знищені та пошкоджені здесяток ворожих вертольотів, також є загиблі і серед російських пілотів. Речник зазначив, що це типова реакція окупантів на їхні власні промахи.

Крім того, Ігнат наголосив, що, на жаль, силам ППО вдалося збити лише одну керовану ракету X-59.

Він нагадав, що збивати балістику непросто.

Проти балістики нам потрібні засоби, яких в нас, на жаль, обмаль. Це, зокрема, той самий Patriot, який чудово порається як із "Кинджалами", так і з "Іскандерами",

– наголосив Ігнат.

"Прильоти" Бердянська та Луганська: що відомо