Хімічна зброя, випалений ліс та шрапнель: що відбувається на напрямку Кремінної

Біля Кремінної окупанти використовують хімічну зброю. Крім цього, при спробах наступати вони також випалюють ліс та позиції наших воїнів так званими "зажигалками".

Проєкт "Український свідок" опублікував відео з одного найважчих напрямків фронту – біля Кремінної. Там звуки вибухів не вщухають ні на мить.

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Як росіяни випалюють землю біля Кремінної

Українці захисники показали, як працюють так звані "зажигалки" – реактивні снаряди, якими росіяни випалюють ліси довкола Кремінної.

Така зброя дуже небезпечна, адже від неї може загорітися позиція. Тоді нашим захисникам під обстрілами доводиться гасити пожежу. В інших випадках вони чекають, поки атака вщухне, щоб не наражати себе на небезпеку.

Проте найбільша підлість росіян – це хімічна зброя. Російські військові розпилюють проти наших захисників отруйний газ.

Наші військові мають в окопах протигази, які захищають до 30 хвилин. І попри це, на жаль, на цих позиціях були летальні випадки: влітку один з бійців внаслідок вдихання газу помер від інтоксикації.

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