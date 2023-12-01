Як можна боротися з російськими КАБами: експерт з авіації назвав 3 методи
Росіяни активно використовують КАБ для обстрілу прифронтових областей. Ці бомби значно дешевші, аніж класичні ракети і мають середню або високу точність і велику потужність.
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Богдан Долінце. Окупанти мають велику кількість КАБів, зокрема ще радянських зразків.
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Використання КАБів
За словами Богдана Долінце, раніше обмежена кількість комплектів для конвертації некерованих авіаційних бомб в плануючі скорочувала їхнє використання. Тому росіяни нарощують виробництво відповідних комплектів і таким чином використання КАБів зростає.
"Ці бомби залежні від систем навігації: GPS та ГЛОНАСС. В першу чергу вони всі заточені під ГЛОНАСС. Росіяни використання ці системи з цивільного сектору для наведення плануючих авіабомб", – відзначив він.
Богдан Долінце про використання росіянами КАБів: дивитись відео
Методи боротьби з КАБ
Є декілька методів боротьби з керованими авіабомбами. Синтетичний – введення засобів РЕБ, які збивають ці бомби з маршруту або ускладнюють їх влучання у ціль. Активна протидія – знищення цих засобів системами ППО. Але невелика швидкість, за якої працюють КАБ, і дальність у 50 – 60 кілометрів ускладнюють можливість їх збити.
"Необхідно використовувати дуже дорогі комплекси безпеки, які з міркувань безпеки дуже близько до лінії фронту не підводять", – пояснив проблему експерт.
Інший варіант боротьби – знищення носіїв бомб. На жаль, Росія має великий авіапарк і попри те, що сотні літаків вже були знищені чи виведені з ладу, окупанти ще мають достатню кількість техніки.
Тому треба знищувати аеродромну інфраструктуру. Третє – знищення підприємств, які виготовляють ці авіабомби. Їх небагато, але без засобів дальнього ураження знищення цих підприємств неможливо,
– відзначив Богдан Долінце.
Значної шкоди можна завдати ударними дронами. Але питання у їхній потужності і системності нанесення ударів. Це має бути на постіній основі, аби окупанти перемісти за сотні кілометрів свій авіапарк.
Ворог атакує Україну КАБами: останні новини
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- У жовтні за одну атаку росіяни випустили по Херсонській області 36 авіабом. У ніч на 22 число вони запускали по 2 – 4 бомби по одному населеному пункту.
- А 4 листопада ворог запустив рекордну кількість КАБ – 87 одиниць. Постраждали прифронтові населені пункти.