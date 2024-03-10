Росіяни дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною, – Лиховій
Росіяни спрямовують неабиякі зусилля, щоб досягти бажаних цілей. Зокрема, про особливості наступальних дій на Таврійському напрямку стали відомі нові подробиці.
Речник Об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у етері телемарафону розповів, що Сили оборони завдають ворогу втрат. Крім цього, він також пояснив особливості дій росіян на цьому напрямку.
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Застосовують отруйні речовини
Сили оборони знищили 4 склади боєприпасів та один ворожий бліндаж. В переліку знищеної техніки один самохідний зенітно-ракетний комплекс "Панцир", одна самохідна артилерійська установка "Гіацинт" та багато іншого.
Проте водночас ворог використовує отруйні речовини.
За тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати із речовиною задушливо-сльозогінної дії, а тільки за минулу добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів,
– зазначив Лиховій.
За його словами, майже всі ці застосування були в смузі оборони на Запорізькому напрямку.
Ситуація на фронті
- На Куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.