Росіяни дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною, – Лиховій

Росіяни спрямовують неабиякі зусилля, щоб досягти бажаних цілей. Зокрема, про особливості наступальних дій на Таврійському напрямку стали відомі нові подробиці.

Речник Об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у етері телемарафону розповів, що Сили оборони завдають ворогу втрат. Крім цього, він також пояснив особливості дій росіян на цьому напрямку.

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Застосовують отруйні речовини

Сили оборони знищили 4 склади боєприпасів та один ворожий бліндаж. В переліку знищеної техніки один самохідний зенітно-ракетний комплекс "Панцир", одна самохідна артилерійська установка "Гіацинт" та багато іншого.

Проте водночас ворог використовує отруйні речовини.

За тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати із речовиною задушливо-сльозогінної дії, а тільки за минулу добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів,

– зазначив Лиховій.

За його словами, майже всі ці застосування були в смузі оборони на Запорізькому напрямку.

Ситуація на фронті