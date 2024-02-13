"Спеціально для СВО": як окупанти купують Starlink у Росії

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники на фронті активно використовують термінали супутникового інтернет-зв’язку Starlink. Наразі вдалося дізнатися, як саме ці термінали потрапляють до окупантів.

Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив інформацію щодо використання росіянами Starlink. Попередньо, українські війська вперше виявили використання Росією пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому.

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Як це відбувається

Термінали супутникового інтернет-зв’язку Starlink у Росії продають приватні продавці, які реалізують пристрої за 240 – 299 тисяч рублів. Це близько 2,6 – 3,3 тисячі доларів.

Журналісти росЗМІ під виглядом волонтерів окупаційних військ поспілкувались з трьома продавцями Starlink у країні-агресорці. Менеджери розповіли, що термінали працюють лише поряд з українськими кордонами – у глибині Росії їх використовувати не вийде.

Зокрема, двоє з них уточнили, що особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу, а на третьому майданчику відповіли, що "через європейську країну".

Продавці обіцяють, що їхні термінали буцімто безперебійно працюватимуть на окупованих територіях України, а зокрема і в Криму. Мовиться, що функціонування також може здійснюватися у європейському ексклаві Росії – Калінінграді та на Камчатці, що поблизу Японії.

Усі термінали, які знаходяться у продажу, вже налаштовані та готові до використання. За даними журналістів, у наявності є "версії V1, V2 RV і SL Global", їх вартість коливається від 240 до 299 тисяч рублів залежно від майданчика. Оплату приймають готівкою або за допомогою банківської карти,

– мовиться у повідомленні.

Ще один інтернет-магазин побутової техніки Miele, який займається продажем номінально недоступного у країні-агресорці обладнання, також готовий прийняти переказ від юридичної особи.

Натомість у Європі термінали Starlink коштують від 450 до 2843 євро. Це приблизно від 44,2 до 282 тисяч рублів. Водночас ціна на стандартну передплату починається від 50 євро на місяць.

Відомо також, що товар можна забрати самостійно у житлових будинках у Москві. Декілька будинків по сусідству із доступними до самовивозу адресами належать до списку секретних об'єктів "особливих споживачів електроенергії" та неподалік об'єктів ГРУ.

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