Росія приховано зберігає ракети на Курській АЕС: там можуть обслуговувати іранські дрони
Росія використовує територію Курської ОВА для зберігання ракетного озброєння. В останні тижні на атомну станцію росіяни привозили нові ракети.
В українській розвідці інформують, що Росія використовує не тільки територію Курської АЕС, але й пов'язаних з нею підприємств. Курська АЕС розташована всього за 100 кілометрів від України.
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Росіяни завозили на атомну станцію ракети до С-300
Повідомляється, що впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" в районі селища Іваніно росіяни завозили ракети до комплексів С-300.
У ГУР МО повідомили, що наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.
Ймовірно, Росія використовує ангари підприємства "Курскатоменергоремонт" у військових цілях. Зокрема, росіяни можуть приховано розміщувати й обслуговувати боєприпаси до ракетного озброєння та іранських дронів.
Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет,
– наголосили в ГУР МО.
В українській розвідці вважають, що МАГАТЕ має ретельно перевірити цю інформацію.
Росія використовує атомні станції у військових цілях
- Варто зазначити, що Росія далеко не вперше використовує атомну станцію у військових цілях. Чого тільки варті дії росіян на окупованій Запорізькій АЕС, де окупанти навіть відкривали вогонь.
- На початку вересня росіяни вивезли всю військову техніку із ЗАЕС через візит місії МАГАТЕ. Та не встигла більша частина спостерігачів поїхати, як Росія повернула зброю на атомну станцію.
- Після цього в МАГАТЕ закликали Росію негайно вивести війська із ЗАЕС. Однак в Генштабі ЗСУ зафіксували, що Росія збільшила присутність своїх військ на ЗАЕС.
- Крім того, у листопаді розмістили на Запорізькій АЕС військове обладнання.
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