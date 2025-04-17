Вкотре вдарили по центру міста: росіяни використовують цинічну тактику під час обстрілів Херсону

Окупанти, попри перемир'я, продовжують обстрілювати щодня правий берег Херсону. Росіяни б'ють по цивільних об'єктах, а також продовжують свою цинічну практику.

Про це розповіла 24 Каналу журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, наголосивши, що ворог постійно б'є саме по центру міста. Також у МЗС України заявили, що Росія лише впродовж доби тричі порушила енергетичне перемир'я, зокрема атакувавши трансформатори на околицях Херсона.

Важливо Це був дуже страшний приліт по Херсону: після авіаудару одразу був артилерійський обстріл

Обстрілюють місто 24/7

Вірлич розповіла, що з першого дня начебто перемир'я, у Херсоні народився жарт, що до міста летять "мирні домовленості". Тому що ворожих прильотів з того часу менше не стало, навпаки кількість атак навіть збільшилась.

Росіяни атакують Херсона 24/7. Днями я опинилась недалеко від лікарні, яку обстрілювали окупанти. Мабуть, для них це теж "стратегічний" об'єкт, але там були тільки цивільні. На щасті, ніхто не постраждав,

– наголосила журналістка.

Також 16 квітня була знищена ворогом льодова арена. Це, за її словами, був один із спортивних маркерів Херсона, де тренувались хокеїсти, фігуристи і взагалі не було нічого військового.

Арена останні роки була абсолютно порожня. Росіяни у 2022-му під час окупації все там розікрали. А тепер обстріляли Таврійський мікрорайон, де вона була розташовна. Цей мікрорайон вважався одним з найбільш безпечних у місті,

– підкреслила вона.

Вранці 17 квітня центральний район Херсона, як зазначила Вірліч, знову атакували окупанти. За попередніми даними, 15-річна дитина зазнала важких поранень: вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Також двоє чоловіків звернулись по медичну допомогу.

Зверніть увагу! Також внаслідок удару по центру Херсона 17 квітня загинула людина – чоловік 1963 року народження.

"Ці "мирні домовленості" летять до нас від росіян постійно з різних видів озброєння. Коли вчора і сьогодні тривали обстріли КАБами, і над місцями ударів висіли російські розвідувальні дрони", – розповіла Євгенія Вірлич.

Вона додала, що у ворога така тактика: спостерігати, щоб вдарити ще раз, коли на місце обстрілу приїдуть медики і рятувальники.

Що відомо про обстріл Херсону