Дістали зброю 60-х років: військовий сказав, який раритет росіяни притягнули на фронт

У Росії значно зменшились запаси зброї. На фронті все частіше з'являється військова техніка та снаряди старих зразків.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що росіяни на полі бою почали використовувати корабельні гармати із калібром 76 міліметрів, які знімають із кораблів та ставлять на бронетехніку. Раніше противник використовував таку зброю у 2023 році під час штурму на Бахмутському напрямку.

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Ворог використовує зброю старих зразків

Кирило Сазонов зазначив, що росіяни масово почали використовувати стару зброю лише цього року, зокрема і на Харківському напрямку.

Це зброя 1961 року – взагалі не нова, але вона працює. Це означає, що звичайних снарядів для ствольної артилерії у них поменшало. Це важливо та непогано (для Сил оборони),

– зауважив він.

Військові ЗСУ намагаються робити укриття та зміцнювати свої тили. За словами Сазонова, його 41 бригада для оборонних позицій завжди приділяла багато уваги як на Куп'янському, так і на Бахмутському напрямках.

Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті

Зараз з цим (будівництвом обороних позицій – 24 Канал) дуже допомагає місцева влада, ДБР та волонтери. Ми плануємо тримати оборону жорстко, бо Часів Яр це висота, з якої ворог полізе далі на Костянтинівку, Покровськ, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ, а там уже Харківщина та Дніпровщина. Тому маємо триматись і робити фортецю, бо так налаштовані ми та всі інші,

– сказав він.