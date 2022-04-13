Росіяни викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова

У Херсонській області російська військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Львовича Курікова.

Про те, що його викрали окупанти, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Щоправда, він не сказав, коли саме росіяни забрали Курікова.

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Що відомо про Володимира Курікова

Куріков є членом партії "Європейська солідарність" і має чітку проукраїнську позицію. Також він був кандидатом у депутати херсонської облради.

Хлань висловив надію, що невдовзі окупанти повернуть депутата здоровим та неушкодженим.

На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Курікова Володимира Львовича. Це відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради,

– заявив Сергій Хлань.

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