Росіяни випробували міжконтинентальну балістичну ракету: в низці країн бачили дивні об'єкти

Увечері 12 квітня росіяни поскаржилися, що бачать у небі дивні речі. Згодом об'єкти помітили і в інших країнах. 24 Канал розкаже деталі.

Росія 1 березня запустила міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 "Ярс". В ISW вважають, що це спроба залякування, а не демонстрація реальних намірів.

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Запуск міжконтинентальної балістичної ракети з Росії бачили в інших країнах

У Росії дивні об'єкти бачили жителі Астрахані, Волгограда, Оренбурга, Дагестана, тобто південних регіонів. Вони назвали побачене чимось незрозумілим. І справді: досить складно описати сліди в небі. Їх можна порівняти з силуетом змії, яка розкрила каптур.

Росіяни бачили дивні об'єкти в небі: дивіться відео

Згодом схожі сліди побачили і в низці інших країн. Мова про Грузію, Іран, Ірак та Ізраїль. Тільки там зафіксували об'єкт уже з іншого ракурсу – він схожий на комету.

Росія запустила міжконтинентальну ракету, це бачили в інших країнах світу: дивіться відео

Згодом міноборони держави-агресора визнало: справді відбувся пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Її запустили з полігона Капустин Яр в Астрахані. Як твердять у відомстві, випробування пройшли успішно та свідчать про "високу надійність російських ракет".