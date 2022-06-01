Росіяни випустили 3 ракети по Дніпропетровщині

Російські окупанти 1 червня вдарили 3 ракетами по Дніпропетровській області. Їх запустили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо".

Була атака по Синельниківському району близько 19:35. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

До речі Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині

Роботу рятувальників ускладнює негода

Інформацію про руйнування та постраждалих ще уточнюють. На місці працюють рятувальники, але їхню роботу ускладнює негода. Річ у тім, що в області вирує сильна гроза.

На жаль, гучно сьогодні не тільки через грім,

– констатував Резніченко.

Зауважимо, що сигналу повітряної тривоги в області не було.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські військові продовжують щодня обстрілювати Дніпропетровську область. Вночі 1 червня з артилерії били по Зеленодольській громаді. На щастя, минулась без жертв і постраждалих.

31 травня окупанти знову обстріляли Криворізький район. По одному з сіл Криворіжжя били з мінометів. Унаслідок цього були перебиті лінії електропостачання, цивільні залишились без світла. До самого населеного пункту нічого не прилетіло.

Криворізький район обстрілювали і 30 травня. Вогонь окупанти відкривали по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Постраждалих і жертв не було.

28 травня загарбники поцілили в церкву в Зеленодольській громаді. Атака з артилерії спричинила руйнування: пошкоджені вікна храму, огорожа, а також ворота. Ніхто не постраждав.

Крім того, 28 травня ворог вдарив кількома ракетами по території одного з промислових підприємств Кривого Рогу. Спалахнула пожежа, тож завод практично знищено. Наступного дня рятувальники розібрали всі завали. Жертв не виявили.

27 травня ворог випустив ракету по казармах Національної гвардії. На жаль, були жертви. Що стосується їх кількості, цих деталей не повідомили.

Щоб корегувати свій вогонь та вести розвідку, російські окупанти запускають на Дніпропетровщину безпілотники. Сили протиповітряної оборони постійно збивають їх. Наприклад, лише за добу 23 травня ліквідували 11 штук.

Дивіться більше – з якої зброї окупанти знову гатили по Криворізькому районі: відео