Росіяни випустили по Україні 5 ракет "Іскандер" і 170 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 1 травня Росія атакувала Україну 5 балістичними ракетами "Іскандер-М". Окрім того, запустила 170 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні 1 травня

З 19:30 30 квітня ворог атакував 5 балістичними ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму. Також 170 ударними БпЛА й безпілотниками-імітаторами інших типів. Окупанти запускали дрони з різних напрямків, – Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ й мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– заявили Повітряні сили.

Також повідомили, що внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили в ніч на 1 травня / Інфографіка Повітряних сил