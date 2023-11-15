Після тривалої тривоги ворог запустив по Одещині Х-31П: куди влучила та що це за ракета

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Цього разу під ударом опинилась Одеська область.

Росія одразу після тривалої тривоги через зліт носію "Кинджалу" спрямувала по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Вона влучила в поле.

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Необхідно пам'ятати про безпеку

У такий спосіб Росія, ймовірно, шукає нові маршрути для атак по мирних містах України.

Але це чіткий сигнал про необхідність дотримання заходів безпеки під час тривог. Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість,

– мовиться в повідомленні захисників Півдня.

Що відомо про Х-31П Це радянська та російська тактична керована ракета класу "повітря – поверхня" середньої дальності для таких літаків-винищувачів, як МіГ-29 і Су-27, проте застосовуються також з літаків Су-24, Су-34, Су-35 та МіГ-31. Існують протикорабельний (Х-31А) і протирадіолокаційний (Х-31П) варіанти ракет.



Протирадіолокаційна Х-31П і протикорабельна ракети X-31A – це перші у світі серійні бойові авіаційні ракети, оснащені комбінованим прямоточним повітряно-реактивним двигуном, який забезпечує підтримку високої швидкості на всій траєкторії польоту.

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