Росіяни випустили з Чорного моря ракету по Одещині: що з нею сталося

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Зокрема, увечері 22 червня була спроба завдати удару по Одещині.

Нагадаємо, що вчора, 21 червня, російські війська вдарили балістикою по рекреаційній зоні Одещини. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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Що відомо про атаку на Одещину

Ввечері з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські війська спрямували керовану авіаційну ракету по Одещині,

– повідомили в Силах оборони Півдня України.

Втім, там зазначили, що повітряна ціль "втратила свою бойову спроможність" у небі над акваторією Чорного моря.

У Силах оборони Півдня також наголосили на важливості реагування на сигнали повітряної тривоги та закликали оперативно переходити в укриття.

До слова, сьогодні, 22 червня, було завдано смертельного удару по центру Харкова. За даними пресслужби поліції Харківської області внаслідок ворожої атаки у тяжкому стані перебувають шестеро людей, серед яких: четверо жінок, один чоловік, а також дитина.