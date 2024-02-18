Скільки багатоповерхівок росіяни знесли в Маріуполі: Андрющенко назвав разючі цифри

Місто, яке до війни було домом для понад 500 тисяч людей, перебуває в окупації вже майже два роки. Росіяни нещадно нищать інфраструктуру Маріуполя, водночас відбудували мізерну кількість багатоповерхівок.

До того ж виселяють маріупольців з їхніх квартир та заселяють туди росіян. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що загарбники на цьому не зупиняться.

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Скільки будинків росіяни відбудували

Андрющенко зазначив, що маріупольців, квартиру яких демонтували, годують обіцянками. Жителям пропонують стати в чергу на отримання іншої оселі, а хто пам'ятає Радянський Союз, той розуміє – ніхто й ніколи нічого не отримував.

Попри це, можна претендувати на житло в іншому регіоні Росії або іншому місті так званої "ДНР". Є ще один варіант: поборотися за місце в гуртожитку у прифронтових окупованих зонах, зокрема в Авдіївці.

Загалом росіяни знесли 500 багатоповерхових будинків у Маріуполі, і треба ще мінімум стільки ж. Причому залишилися ті 500, у яких місцями живуть люди. Вони непридатні для життя, але якщо перші – треті поверхи вціліли, маріупольці продовжують там жити.

І якщо зносити будинки, їх же треба кудись переміщувати. Проте ніхто цього не робить. Виселили, знесли будинок, а далі – шукайте самі житло. Уже демонтовано 33 600 квартир, а до кінця року планують демонтувати 73 000. Водночас ведуть в експлуатацію за 3 роки, якщо добудують й дотягнуть до кінця 2024 року в окупації, лише 5 500 квартир, тобто менш як 10% від демонтованих,

– наголосив радник мера Маріуполя.

У такий спосіб росіяни виселяють людей. Вони спочатку бідкаються, а далі вимушено шукають нове житло. Хтось виїжджає та повертається в Україну або країни ЄС. Хтось все-таки їде на територію Росії – приміром, у Сибір, де можна отримати квартиру. Окупанти начебто йдуть на зустріч маріупольцям, але ж розуміємо – там вічні морози й "хата на курячих ніжках", а в Маріуполі море та відповідний кліматичний пояс.

Про маніпуляції росіян з квартирами

Андрющенко розповів, що росіяни виганяють маріупольців з квартир, бо вони повинні підтвердити право власності на життя у цій оселі, а якщо немає документів – на вулицю. Такі квартири переходять у державну власність "ДНР", і тоді окупаційна адміністрація ними розпоряджається. Якщо квартира придатна для житла, маріупольцям кажуть "до побачення" та заселяють туди російських громадян.

Крім того, в історичній частині Маріуполя на проспекті Миру, де окупанти набудували "потьомкінські села", щоб розпочати ремонт у квартирах, росіяни спочатку визнають їх безхазяйними. Потім вони підуть під іпотечне кредитування, завдяки цьому окупанти їх відремонтують, а житимуть там росіяни, які придбають ці квартири в іпотеку. Така хитра схема.

Маріупольці користуються різними схемами та продають своє житло росіянам, які з радістю їдуть в місто. Раніше окупанти завозили мешканців зі Середньої Азії у Маріуполь, яких нині активно "пакують" в армію – одним вдається втекти, а на інших чекає військкомат.

Зараз їдуть конкретно росіяни і вони потроху стають домінантною спільнотою. Ми прогнозуємо, якщо окупація затягнеться на рік, українців буде максимум 50 – 55 тисяч всіх вікових категорій, а росіян – приблизно 120 – 140 тисяч разом з військовим контингентом, а без нього понад 120 тисяч росіян,

– підкреслив Петро Андрющенко.

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