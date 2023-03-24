Росіянам неспокійно в Севастополі: скільки кораблів ворог вивів в море

Наразі ворог використовує 13 одиниць корабельного угрупування. Вони розосередженні по Чорному морю і на це є важлива причина.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що росіяни розосереджують не тільки флот.

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"У зв’язку з тим, що в "тихій гавані", яку вони зайняли в Севастополі, їм (росіянам – 24 Канал) вже не так спокійно. Вони намагаються розосередити навіть судно забезпечення, щоб не було скупчень в одному місці. Тобто там, де час від часу їх турбує наш неспокій", – прокоментувала речниця.

Скільки кораблів на чергуванні

Наразі в Чорному морі перебувають на чергуванні 4 ракетоносії. З них – 2 надводних і 2 підводних. Наталія Гуменюк підкреслила, що їхній загальний залп "Калібрів" може сягати 24 одиниць.

"Враховуючи вантаж, який не доїхав з Джанкою, їх може бути менше. Утім, ракети, які їхали в Джанкой, надводного базування. Ті, що підводні, споряджені 2 човни. Нагадаю, коли вони на чергуванні, повітряна тривога – це обов’язково для реагування в дуже стислий термін. Тому що виявлення пусків з підводних човнів ускладнене", – підкреслила вона.

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Також Наталія Гуменюк прокоментувала чергову байку від російського міністра оборони Сєргєя Шойгу про "бавовну" в Севастополі. Декілька днів тому той заявив, що жінки-військові самостійно знищили два з трьох невідомих БпЛА, які намагалися "атакувати об’єкти".

Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. В Росії це працює бездоганно. Наше завдання продовжувати той самий сезон, який кримчани так люблять. З початком тепла починається курортний сезон і бурхливе життя. Бурхливе життя, тепло і навіть припікання ми їм обіцяємо,

– впевнено заявила начальниця пресцентру ОК "Південь".

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