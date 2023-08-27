Ворог поновив чергування ракетоносіїв у Чорному морі: з Новоросійська вийшов "Адмірал Ессен"

Окупанти нарощують активність ракетоносіїв у Чорному морі. Стало відомо, що росіяни знову вивели з порту Новоросійська фрегат "Адмірал Ессен".

Корабель несе на борту крилаті ракети "Калібр", якими ворог активно атакує українську територію. Однак варто зазначити, що Україні вже вдавалося "відправити на відпочинок" цей фрегат.

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Небезпека лишається високою

Ворожі сили відновили чергування ракетоносців у Чорному морі. Останнім судном, що вирушив до чорноморської акваторії став фрегат "Адмірал Ессен". Російський корабель відплив туди із порту Новоросійська.

"Адмірал Ессен" оснащений 8 крилатими ракетами "Калібр". Такі ракети здатні здійснювати маневри. Сили оборони півдня наголосили, що рівень ракетної небезпеки лишається високим.

Дійте оперативно і зібрано! Бережіть себе! А ми бережемо Україну,

– заявили в ЗСУ.

Вони радять дослухатися до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

Нокаут "Адмірала Ессена"

У інтерв'ю голова ГУР Кирило Буданов розповів, що українські дрони вже змогли вразити корабель "Адмірал Ессен". Росіяни знищили безпілотник на підході до фрегата, приблизно за 100 метрів від корабля – однак це не допомогло окупантам. Вибухова хвиля та уламки значно пошкодили борт окупантів.

Уламками було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт,

– розповів Буданов.

Весь час військовий корабель "Адмірал Ессен" стояв у порту на довгостроковому ремонті.

Росіяни знищують близько 60 – 70 відсотків дронів, однак решта завдає Москві значних збитків. Буданов вважає такий результат успішним. Ціна безпілотника не може зрівнятися з ціною цілого російського корабля.