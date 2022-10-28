Росіяни вивозять комунальну техніку з Херсона, в разі аварії лагодити буде нічим
Окупанти мародерять у Херсоні. Вони крадуть комунальну техніку та запчастини до неї.
Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. Ворог не вперше показує, що йому байдуже на цивільне населення.
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"Росіяни вивозять комунальну техніку з Херсона. Разом із запчастинами та іншим. Якщо станеться аварія на трубопроводі чи на лінії електропередач, полагодити буде неможливо. Відключення світла може призвести до відсутності води", – розповіли у джерелі.
Пропагандисти закликають мародерити
Російські ЗМІ радять окупантам, що потрібно везти "на родіну". Насамперед пропагандисти закликають грабувати херсонські музеї, церкви й бібліотеки, щоб забрати найдорожчі експонати. Крім того, закликають "евакуювати" рештки князя Григорія Потьомкіна-Таврійського, оскільки ЗСУ може їх осквернити.
Зокрема, мовиться про такі речі, які хочуть вкрасти окупанти:
- пам'ятники Потьомкіну, Ушакову, Суворову;
- церковні цінності;
- цінні експонати Херсонського краєзнавчого та художнього музеїв;
- цінності Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру;
- цінності лялькового театру та Херсонської філармонії;
- найбільш цінні книги місцевих бібліотек.
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