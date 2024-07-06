"Спартанська" евакуація: окупанти вивозять тіла загиблих, прив'язавши їх до мотоцикла
Росіяни зазнають чималих втрат на полі бою, однак навіть не можуть забезпечити гідну евакуацію загиблих. Так, тіла російських військових тягають, прив'язаними до мотоциклів.
Відео з такою "евакуацією" в мережі опублікував журналіст Юрій Бутусов. Як зауважує журналіст, тепер окупанти знайшли гідне застосування мотоциклів на фронті, передає 24 Канал.
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"Спартанська евакуація" загиблих росіян
На опублікованих у мережі кадрах видно, що росіяни прив'язали тіло загиблого до мотоцикла, й у такий спосіб "евакуюють" його з поля бою. Єдине, що "рятує" труп окупанта – дерев'яний піддон.
На відео також чутно, що тіла загиблих окупантів звозять "подалі у гараж".
Чергове поповнення для ростовського моргу. Російські військовослужбовці розчарувалися в ефективності використання мотоциклів для м’ясних штурмів і тепер знайшли їм гідне застосування,
– написав Бутусов.
Як росіяни "евакуюють" тіла загиблих: дивіться відео
До слова, Росія вже втратила близько 549 840 особового складу, з яких 1260 – ліквідували протягом минулої доби. Окрім того, окупанти втратили чимало техніки та різної зброї, вартість якої сягає мільйонів доларів. Загалом, актуальна статистика втрат Росії має наступний вигляд:
- особового складу – близько 549840 (+1260) осіб;
- танків – 8153 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 15629 (+18) од;
- артилерійських систем – 14897 (+66) од;
- РСЗВ – 1115 (+0) од;
- засоби ППО – 878 (+0) од;
- літаків – 360 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58);
- крилаті ракети – 2351 (+9);
- кораблів /катерів – 28 (+0) од;
- підводних човнів – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од;
- спеціальної техніки – 2479 (+6).