"Спартанська" евакуація: окупанти вивозять тіла загиблих, прив'язавши їх до мотоцикла

6 липня 2024, 12:54
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Росіяни зазнають чималих втрат на полі бою, однак навіть не можуть забезпечити гідну евакуацію загиблих. Так, тіла російських військових тягають, прив'язаними до мотоциклів.

Відео з такою "евакуацією" в мережі опублікував журналіст Юрій Бутусов. Як зауважує журналіст, тепер окупанти знайшли гідне застосування мотоциклів на фронті, передає 24 Канал.

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"Спартанська евакуація" загиблих росіян

На опублікованих у мережі кадрах видно, що росіяни прив'язали тіло загиблого до мотоцикла, й у такий спосіб "евакуюють" його з поля бою. Єдине, що "рятує" труп окупанта – дерев'яний піддон. 

На відео також чутно, що тіла загиблих окупантів звозять "подалі у гараж". 

Чергове поповнення для ростовського моргу. Російські військовослужбовці розчарувалися в ефективності використання мотоциклів для м’ясних штурмів і тепер знайшли їм гідне застосування,
– написав Бутусов. 

Як росіяни "евакуюють" тіла загиблих: дивіться відео

До слова, Росія вже втратила близько 549 840 особового складу, з яких 1260 – ліквідували протягом минулої доби. Окрім того, окупанти втратили чимало техніки та різної зброї, вартість якої сягає мільйонів доларів. Загалом, актуальна статистика втрат Росії має наступний вигляд: 

  • особового складу – близько 549840 (+1260) осіб;
  • танків – 8153 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 15629 (+18) од;
  • артилерійських систем – 14897 (+66) од;
  • РСЗВ – 1115 (+0) од;
  • засоби ППО – 878 (+0) од;
  • літаків – 360 (+0) од;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58);
  • крилаті ракети – 2351 (+9);
  • кораблів /катерів – 28 (+0) од;
  • підводних човнів – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од;
  • спеціальної техніки – 2479 (+6).
Автор: Анжеліка Байбак