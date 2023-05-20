Росіяни дронами атакували Київ: спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. У ніч проти 20 травня окупанти запустили дрони-камікадзе на Північ нашої країни. Відомо, що на Київщині працює ППО.

Закликаємо мешканців Києва та області залишатися в укриттях і не покидати їх. Це стосується також тих регіонів, де лунають повітряні тривоги. Будьте обережними та бережіть себе.

Дивіться також На Дніпропетровщині під час тривоги ППО збила 2 цілі

Що відомо про атаку дронами

За словами Сергія Попко, попередньо зафіксували падіння уламків на кількох вулицях у Дарницькому та Солом'янському районах. Що стосується постраждалих і пошкоджень, то інформація уточнюється.Сергій Попко актуалізував дані щодо ситуації у місті. За його словами, відбувається локалізація пожежі площею близько 80 квадратних метрів.Віталій Кличко уточнив інформацію. За його словами, пожежа спалахнула на даху 9-поверхівки в одному з ЖК у Дніпровському районі. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило. На місці працюють усі служби.міський голова Віталій Кличко зазначив, що зафіксували загоряння внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі. Туди вже вирушили всі необхідні служби. Подробицями мер Києва пообіцяв поділитися згодом.Сергій Попко зазначив, що внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки в одному з районів Києва. На місці працюють усі необхідні служби. Мешканців вкотре закликають не покидати укриттів.у КМВА підтвердили, що працює ППО. Мешканців закликали зберігати спокій і перебувати в укриттях до відбою.Monitor повідомляє, що ППО працює і в самому Києві.Monitor звернувся до мешканців Лівого берега Києва. Їх закликали бути уважними.лава КМВА Сергій Попко додав, що повітряна тривога триває. Він також зазначив, що навколо повітряного простору столиці працює ППО.у Київській ОВА зазначили, що зберігається атака дронами. В області працюють сили ППО.

Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!

– закликали мешканців.

моніторинговий канал Monitor повідомив, що на Київщині працює ППО.повітряна тривога почала лунати у Києві.сирени залунали на Київщині, а хвилину до того – на Чернігівщині.

Важливо! Під час повітряної тривоги ви зобов'язані перебувати або в укритті, або бодай дотримуватися правила двох стін. Натомість знімати на фото та відео роботу ППО – не лише нерозважливо, а й вкрай небезпечно. Пам'ятайте, що може бути падіння уламків. Нагадаємо, що восени чоловік на Київщині вийшов на балкон, щоб глянути на роботу ППО, і йому збитою ракетою знесло голову.

Зауважимо, що ніч проти 19 травня також була неспокійною. Росіяни атакували Україну як ракетами "Калібр", так і дронами-камікадзе.

Скільки повітряних цілей збили 19 травня

У Повітряних силах зазначили, що ворог атакував Україну з північного та південно-східних напрямків. Для цього використали ударні дрони "Шахед" та крилаті ракети "Калібр". Останні запустили з кораблів у Чорному морі.

Загалом запустили 22 іранські "мопеди" та 6 ракет. Упродовж ночі нашим силам ППО вдалося збити три "Калібри" та 16 БпЛА.