Росіяни дронами атакували Київ: спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. У ніч проти 20 травня окупанти запустили дрони-камікадзе на Північ нашої країни. Відомо, що на Київщині працює ППО.
Закликаємо мешканців Києва та області залишатися в укриттях і не покидати їх. Це стосується також тих регіонів, де лунають повітряні тривоги. Будьте обережними та бережіть себе.
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Що відомо про атаку дронами02:16 За словами Сергія Попко, попередньо зафіксували падіння уламків на кількох вулицях у Дарницькому та Солом'янському районах. Що стосується постраждалих і пошкоджень, то інформація уточнюється.01:56 Сергій Попко актуалізував дані щодо ситуації у місті. За його словами, відбувається локалізація пожежі площею близько 80 квадратних метрів.01:43 Віталій Кличко уточнив інформацію. За його словами, пожежа спалахнула на даху 9-поверхівки в одному з ЖК у Дніпровському районі. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило. На місці працюють усі служби.01:35 міський голова Віталій Кличко зазначив, що зафіксували загоряння внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі. Туди вже вирушили всі необхідні служби. Подробицями мер Києва пообіцяв поділитися згодом.01:33 Сергій Попко зазначив, що внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки в одному з районів Києва. На місці працюють усі необхідні служби. Мешканців вкотре закликають не покидати укриттів.01:18 у КМВА підтвердили, що працює ППО. Мешканців закликали зберігати спокій і перебувати в укриттях до відбою.01:15 Monitor повідомляє, що ППО працює і в самому Києві.01:07 Monitor звернувся до мешканців Лівого берега Києва. Їх закликали бути уважними.00:51 глава КМВА Сергій Попко додав, що повітряна тривога триває. Він також зазначив, що навколо повітряного простору столиці працює ППО.00:49 у Київській ОВА зазначили, що зберігається атака дронами. В області працюють сили ППО.
Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!
– закликали мешканців.
Важливо! Під час повітряної тривоги ви зобов'язані перебувати або в укритті, або бодай дотримуватися правила двох стін. Натомість знімати на фото та відео роботу ППО – не лише нерозважливо, а й вкрай небезпечно. Пам'ятайте, що може бути падіння уламків. Нагадаємо, що восени чоловік на Київщині вийшов на балкон, щоб глянути на роботу ППО, і йому збитою ракетою знесло голову.
Зауважимо, що ніч проти 19 травня також була неспокійною. Росіяни атакували Україну як ракетами "Калібр", так і дронами-камікадзе.
Скільки повітряних цілей збили 19 травня
У Повітряних силах зазначили, що ворог атакував Україну з північного та південно-східних напрямків. Для цього використали ударні дрони "Шахед" та крилаті ракети "Калібр". Останні запустили з кораблів у Чорному морі.
Загалом запустили 22 іранські "мопеди" та 6 ракет. Упродовж ночі нашим силам ППО вдалося збити три "Калібри" та 16 БпЛА.