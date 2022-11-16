Українці пропонують обміняти пам'ятник Катерині ІІ з Одеси на викраденого херсонського єнота

Росіяни, тікаючи з Херсона, вкрали із зоопарку єнота. Українці – розлючені та вимагають повернути тваринку. Вигадали, на що можна його обміняти.

Так, пропонують обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на єнота. Створили відповідну петицію на сайті Офісу Президента.

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Петиція зібрала вже 340 підписів. Для розгляду потрібно 25 тисяч. Українців просять долучатись, аби нарешті з пам'ятника Катерині була якась користь. Однак це не єдина петиція щодо повернення Єнота. В іншій також вимагають повернути тварину – обміном чи за будь-якою іншою домовленістю.

До речі, є ще один варіант для обміну. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук запропонував росіянам обміняти тварину на 10 "чмобіків".

Окупанти вкрали єнота: що відомо

Російські окупанти перед втечею забрали у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку.

Так, 5 листопада директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявив, що тварин вирішили "евакуювати" з Херсона у Крим. Доручив їх викрасти колаборант Сальдо.

Зубков оприлюднив відео, як краде єнотів. Тваринки пручались і не хотіли, щоб їх чіпали, проте це його не зупинило.

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