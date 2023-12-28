Вчаться на своїх і наших помилках: Тарнавський розповів, яку тактику росіяни вкрали в ЗСУ

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський дав інтерв'ю "ВВС Україна". В ньому він поділився власним баченням щодо контрнаступу ЗСУ та відповів, чи є глухий кут на полі бою. За його словами, перевагами росіян є кількість живої сили, мінні поля, авіація та дрони.

Україна протистоїть одній із найсильніших армій світу. Повномасштабна війна змушує Сили оборони постійно прокачувати свої навички та придумувати нові способи нашкодити ворогу. Але вчаться і росіяни, часом в українських воїнів.

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Що змінилося в тактиці росіян: думка командувача ОСУВ "Таврія"

Війна – це розвиток. Вона не повинна залишатися на місці. Скажу відверто, росіяни дуже гарно вчаться – на наших помилках, на своїх помилках. Чим беруть росіяни? Кількістю, людськими масами. Не жаліючи свій людський ресурс, продовжують виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Хоча реально вони розуміють, що на деяких ділянках втрачають, морально-психологічний стан у них на дуже низькому рівні,

– говорить Тарнавський.

Коли окупанти починали штурмові дії, вони масово застосовували техніку. Та це не приносило успіху, бо "спрацювали наші мінні поля, спрацювали наші протитанкові засоби". Тепер же росіяни багато запозичили в Сил оборони. Вони швидко вчаться, адаптуються, копіюють найбільш ефективні дії Збройних сил України.

"Навіть тактичні наші дії ворог бере собі на озброєння – під час тих же штурмових дій в окопах, при наближенні до окопів. Наприклад, дуже схоже почали проводити атаки групами – відділення, взвод за підтримки двох, максимум чотирьох бронемашин", – повідомив бригадний генерал.

Чи росіяни досі вдаються до м'ясних штурмів

Тарнавський каже, що масовані піхотні штурми, прозвані м'ясними, залишаються, бо "для росіян це нормально". Але їхні втрати у 3 – 5 разів вищі за українські, а на деяких ділянках навіть ще більше.

Дрони і роботизовані платформи: які технічні новинки використовує ворог

Росіяни нарощують застосування дронів-камікадзе, а також дуже широко застосовують наземні роботизовані платформи – переважно щоб підвозити боєприпаси на позиції.

Російські окупанти експериментують: встановлюють на них протитанкові засоби, кулемети. І дуже вони гарно вчаться, в тому числі на наших позитивних діях. Що нас, з одного боку, радує, а з іншого – може, і ні,

– розповідає Тарнавський.

Він не вважає, що на фронті утворився глухий кут, а головною помилкою росіян називає те, що вони не очікували такої відсічі.

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