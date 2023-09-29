Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва

Зранку Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Ворог влучив в об'єкт інфраструктури на околицях міста.

Вночі жителі Миколаєва прокинулись від гучного звуку вибуху, після чого пролунала повітряна тривога. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту близько 04:13.

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Що відомо про атаку на Миколаїв

Віталій Кім повідомив, що окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, через що на місці "прильоту" почалась пожежа. Пожежу надзвичайники ліквідували лише за декілька годин.

Яким видом зброї атакували нічний Миколаїв та чи є постраждалі – поки що достеменно невідомо. Очільник ОВА зазначив, що детальна інформація ще уточнюється.

Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється,

– написав Віталій Кім.

Яка ситуація у Миколаївській області