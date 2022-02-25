Окупанти влучили в Овруцький елеватор, горить зерно, – радник Монастирського

Проросійські бойовики влучили в Овруцький елеватор. Наразі він горить.

Зокрема відомо, що спалахнуло зерно. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник Дениса Монастирського Вадим Денисенко.

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Горить один із найбільших елеваторів

Він зауважив, що Овруцький – один із найбільших елеваторів у північних регіонах України.

Зараз горить елеватор, горить зерно,

– наголосив він.

Як пояснив Денисенко, диверсійні групи Росії намагаються робити певні теракти в містах, щоб:

з однієї сторони, знищувати інфраструктуру;

з іншої сторони – сіяти паніку.

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Нагадаємо, що 24 лютого проросійські бойовики захопили Чорнобильську АЕС. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав світову владу "закрити" небо над цим регіоном.

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