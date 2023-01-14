Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: під завалами люди – моторошні кадри

Російські окупанти 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Вони поцілили по багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На місці працюють усі екстрені служби.

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Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі

Тимошенко повідомив жахливі новини з Дніпра – російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.

Просто нелюди, немає як мінімум одного під'їзду, під завалами перебувають люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці,

– зазначив заступник очільника ОП.