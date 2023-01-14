Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: під завалами люди – моторошні кадри
14 січня 2023, 16:03Читать новость на русском
Російські окупанти 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Вони поцілили по багатоповерхівці у Дніпрі.
Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На місці працюють усі екстрені служби.
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Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі
Тимошенко повідомив жахливі новини з Дніпра – російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.
Просто нелюди, немає як мінімум одного під'їзду, під завалами перебувають люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці,
– зазначив заступник очільника ОП.